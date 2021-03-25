「收回佣」（俗稱回水）在建造業界非常普遍，更被視為「行規」，職工盟建築地盤職工總會總幹事王宇來透露，睇場或以不同名目要求工人「畀回佣」，如茶錢及介紹費等，而管工將工人薪金「報大數」亦時有聽聞，他認為，若公司處理工人入職手續時做多一步，便可阻止此情況，「依家有工人註冊證睇到，撳入去就知你幾時註冊，有冇牌」。惟行內存在不少陋習，過往亦有案例是公司職員與睇場串通，默許「報大數」請人，然後瓜分回佣。

入行7、8年的紮鐵工阿文，初入行時也曾遇過收回佣事件，當時獲聘到調景嶺一私人地盤，日薪1,600元，但每日要回水予「睇場」150元，「雖然入行時都聽過回佣，但要自己回嘅時候，都覺得有啲唔開心。」最後他做了半年，在外找到其他地盤工作便辭職。他指，紮鐵工賺的每一分毫都是血汗錢，「我哋30幾度又係咁做，幾度都係要咁做，返9個半鐘，除咗食飯外，8個鐘都要做嘢！」對於回水問題不斷發生，他歸究於「有人畀，有人收」，加上舉報者隨時同被檢控，故不少工人選擇啞忍，才令這種惡習日益猖獗。

總幹事王宇來亦表示，一般總承建商（即大判）通常會採取多層分判，按工種將工程分判給不同公司，二判再經三沙招聘人手。「回水」成風源於聘請人手時的不透明運作，外判公司很少公開招聘，多數找相熟睇場找工人，一來較有把握找到足夠工人，二來可保證質素。換言之，工人需靠熟人介紹才有工開，因此被迫「回水」報答睇場。

而今次「德鑄」作為二判承包所有工種，不採用多層分判方式判予其他公司，而是直接公開招聘人手，理應可以解決「介紹費」及「回水」問題，惟三跑地盤對工人的需求龐大，難以由公開招聘湊齊人手，仍需倚仗大量「睇場」引入工人，估計因而令「回水」成風。

同時，只有一間二判公司承包所有工程，好處是可免於管理不同公司，省卻行政工作，但卻要面對極大風險。王宇來分析，倘二判經營不善或遇事倒閉，「大判」隨時要「孭起」聘請現有的工人的責任，但操作上會相當繁複，又或「大判」重新招標將工程外判。惟兩種方法均會阻礙工程進度，而承接工程的「執手尾」公司更有機會開天殺價，令工程費超支。

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