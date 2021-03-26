63歲男子楊偉明，昨日（25日）離開屯門良景邨住所後失蹤。家人表示，楊有嚴重抑鬱症，並有自殺傾向，非常擔心，已經報警找尋，同時亦在Facebook發尋人啟事，希望市民如曾見過楊，可致電報警。

記者聯絡到楊的女兒，她表示父親昨日原定要到醫院覆診，但獨自外出後失去聯絡，他沒有帶銀包和電話。大廈保安員事後曾向家人稱，於下午5時半，在大廈15樓大堂見過楊踱步，他手持一樽水和藥；惟保安員當時不知道家人正找尋，只是勸喻他回家。

楊女說，父親做燒臘師傅，有嚴重抑鬱症，要服藥和定時覆診，以往亦有自殺傾向，因此家人非常擔心，昨晚已經到警署報警求助。

楊女又說，由於父親曾經獨自登上屯門菠蘿山欲服藥尋死，幸懸崖勒馬，因此救援人員正兵分多路，包括登菠蘿山找尋。

楊偉明63歲，身高172cm、最後露面時穿着深藍色運動外套長褲及螢光綠鞋。

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