中國科興疫苗第二針於今早開打，於28日前接種過第一劑科興疫苗的市民，今日起可到各區疫苗接種中心續打第二針。儘管之前發生過不少懷疑因接種科興所致的死亡和面癱事故，但今早仍有市民按預約接種。有長者在打過第二針後已「諗住會返內地玩吓」，亦有人指打過第二針後感到「好精神」。

今早陸續有市民到官涌體育館分別打第一針和第二針，惟未見如初期排隊至門外的情況，整個早上只有約150人到場接種疫苗。

「諗住會返內地玩吓。」打過第二針的王太在步出接種中心時表現淡定，她表示希望完成兩次接種，讓自己在通關後能盡快到內地遊玩。政府專家曾指出接種第二針的免疫反應會較第一針大，但王太未有特別擔心，「唔會嘅，多啲休息囉」，更指對科興疫苗「有信心」。

屬60歲以上優先接種群組的楊先生表示，未有因連串的嚴重事故考慮停打或轉針，更指打過第二針感到「好精神」，認為接種疫苗可保護其他市民，「打咗好過唔打，就算死或生，都唔好累街坊。」

嚴先生指接種第二劑科興疫苗後未有特別感覺，「完全冇嘢...（與第一針相比）完全冇分別。」他表示，每日都會有市民因不同的疾病而不適，認為報道指因接種疫苗所致是「誤導」。他認為市民應為香港和家人着想而接種疫苗，「𠵱家疫苗基本上全世界都缺（貨），香港咁幸福有咁多疫苗供應，大家可以打針係香港市民之福。」

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