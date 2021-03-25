警方深水埗警區特別職務隊根據線報及經深入調查後，昨晚約9時10分，展開代號為「虎撲」（TIGERSURGE）的行動，突擊搜查長沙灣道263號一住宅單位，搗破一個懷疑非法麻雀及牌九賭檔。

行動中，拘捕一名27歲姓顏的非本地中國籍男負責人，涉嫌管理賭博場所。另外，9名男子，一名女子及一名非本地男子，年齡介乎37至59歲 ，則涉嫌在賭博場所內賭博被捕。所有被捕男女同時涉嫌違反限聚令（第599G章），警員遂向他們提出檢控或發出定額罰款通知書。警員在賭檔內撿獲4副麻雀，2張電動麻雀枱，一副牌九及約4千元賭款 。所有被捕男女現正被扣留調查。

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