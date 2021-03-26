一名59歲姓李男子昨晨在西貢西灣山行山期間昏迷不醒，送院搶救後不治，衞生署其後公佈他曾在3月18日接種復必泰疫苗，當時未有不適紀錄。據悉，死者為保安經理，經常會獨自行山，事發時他亦自己一人到西灣山遠足。他於3月18日接種疫苗後，未有向身邊的親友透露不適，而他亦無任何長期病患的記錄。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日在例行記者會上，未有交代死者是否已初步解剖及其確實死因，僅表示現時有既定機制，已將所有資料呈報至衞生署及公務員事務局的專責小組，若有個案附合死因裁判官的要求，都會轉介至死因裁判官作相關研究，而死者的資料亦會給予專家作詳細調查，稍後會待專家委員會跟進後再作交代。

事發於昨日（25日）上午，有行山客在西貢麥理浩徑第二段的西灣山（距離西灣亭3至4一名59歲姓李男子被人發現在西貢西灣山的路上昏迷，由飛行服務隊到場送往東區醫院搶救後不治。衞生署至晚上公布，指死者曾於3月18日在彩虹道羽毛球中心社區疫苗接種中心接種復必泰新冠疫苗，他在接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄。

衞生署接獲呈報後已即時聯絡醫管局，正就該宗事件獲取更多資料，以進行調查及評估，會按既定機制，將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估。

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