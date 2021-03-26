一隻僅8個月大懷孕貓貓遭領養後，被指咬傷新女主人，之後交到漁護署域多利狗房，縱使職員曾向女主人表示，貓貓會被人道毀滅，女主人仍不為所動。「尊善會」王國霞得悉消息後聯絡漁護署，惟女主人仍堅持己見，不肯放過貓貓，遂呼籲網民游說漁護署，「打爆域多利狗房個電話」放生貓貓。《蘋果》正就事件向漁護署查詢。

非牟利機構「尊重生命 善待動物」（尊善會）的創辦人王國霞今午在fb發帖，指一名女子向元朗一貓場，領養一隻已懷孕的8個月大貓貓，但該女子其後卻以被貓咬為由，將貓貓送回貓場，得悉對方不肯收回，竟將貓貓送到漁護署位於薄夫林的域多利狗房。當時職員已清楚告知女主人，貓貓會被人道毀滅，但仍不為所動，執意將貓貓送走。

她收到消息後馬上聯絡漁護署，希望救出貓貓，但該名女子「唔肯俾機會隻貓」，漁護署更指將於本月底人道毀滅，令她非常擔心，發誓一定要救出貓貓。由於貓貓危在旦夕，她呼籲網民將帖文廣傳，「打爆域多利狗房個電話」放過貓貓，「即使貓來到本舍，咬死我也無怨無悔」。

王國霞向《蘋果》表示，貓貓大約兩星期前被女主人送到漁護署，她收到消息後立即聯絡漁護署要求領養，惟貓貓進入漁護署不久誕下死胎，非常可憐，「佢個樣好慘，啱啱無咗啲BB，又要面對人道毀滅」。

初時職員向她表示，貓貓完成14日觀察後，將會通知她貓貓是否能交予尊善會，但今日她卻收到消息，指漁護署高層以「隻貓咬過人」為由，拒絕她的申請，但承諾貓貓暫不會被人道毀滅至3月31日，「我真係行到無路可行，唯有呼籲一班網民幫下手，打畀漁護署同1823，希望可以刀下留貓，畀一條生路隻貓」。

網民點睇：

Boopboop Sin：8個月貓仔如這樣慘死，呢個女人一定有報應

Muimui Kwan：尊重生命，善待動物

Yanniswayan Lee：太無天理

Chan Chan：點解有人肯領養都唔放貓

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