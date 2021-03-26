中國科興疫苗第二針於今早開打，於28日前接種過第一劑科興疫苗的市民，今日起可到各區疫苗接種中心續打第二針。儘管之前發生過不少懷疑因接種科興所致的死亡和面癱事故，但今早仍有市民按預約接種。有家庭主婦揚言「信得過政府」，未有考慮停打或轉針藥。

《蘋果》記者今早到九龍灣體育館了解情況，門外排隊的市民都是接種第一針，按時段排隊，有10多20人左右。職員向到場人士查詢，若是準備接種第二針，則直接進入體育館，安排到另一位置等候。

家庭主婦唐女士今日到來打第二針，她表示過程順利，工作人員的解釋和指引十分清楚。她指接種第一劑疫苗後未有不良反應：「冇嘢喎，好似以前打預防針咁樣囉...都冇咩反應。」縱使有連串接種疫苗後的嚴重事故，唐女士不以為忤，「我又冇擔心，因為我信得過政府囉！」

65歲的郭先生指，接種第一針時，要在中心內等候一段時間才獲安排注射疫苗，「今次入到去差唔多即刻有得打」。他指職員先問身體狀況，才為他接種，「問返第一次有冇事囉，我話冇事，（職員說）冇事ok。」

蕭女士指接種第一劑和第二劑疫苗的流程相同，身體沒有感到不適，「仲好過打流感針。」她指職員有提及第二劑的副作用會較第一針大，但她會以平常心應對。至於打針後精神如何？蕭女士豎起拇指「讚好」便離開。

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