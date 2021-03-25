「有個帶頭嘅幫你搵人，睇住啲人，收一、二百蚊都正常……公司搵唔到人，我有咁嘅能力幫你搵到，咁我咪食囉！」水電工「睇場」明哥指，收回佣又稱「食人頭」，在行內十分普遍。

明哥入行十多年，由工人做起，幾年間組織一班工友及認識一些老闆，靠人脈廣搖身變成一個「小工頭」，後來建築公司有工程便會經他籌集工人。明哥透露，公司會開出人數、價錢及工程期，而他則視乎情況自行決定聘請甚麼級別的工人。一般而言，行內普遍會魚目混珠，聘請一些中工當大工，從中賺取差價，「你話請10個（日薪）1200（元），我咪自己搵人囉，或者搵3個1200，7個1000，咁嗰7個咪我食囉」。明哥指只要準時起貨，公司便不會過問。

「100蚊起步㗎喇，你50蚊我唔食啦！」他指「回佣」並無公價，通常是100至600元，愈高風險收得愈多。假若一個工程需要聘10個大工，但他只找來一半大工，一半白紙，這便視作高風險，皆因白紙未必能勝任大工的工作，較大機會令項目不能準時完工，令他要再額外找人。這些情況下，他會向白紙收取600元，而大工則收100元。

他坦言，試過最多月收7萬元回佣，加上每月數萬的薪金，曾月入過10萬元。他指做「睇場」雖然好賺，但亦要承擔工程爛尾風險。過往不少地盤未能準時出糧，自己便要墊支給工友，皆因「睇場」界亦十分講究商譽，不但要「識老闆多」、「經常有工開」，更重要是「準時出糧」，「糧準啲人冇嘢做就會主動搵你」。

為保飯碗，工人一般都願意「畀回佣」，「佢都知道你係靠搵人頭賺錢」，雙方會事先傾好價錢，不會有爭拗。而他多數聘請熟人，以銀行過戶方式收錢，從未擔心會因此留下罪證，即使被發現，會以「還錢」作辯解，「冇問題㗎！佢哋私人過數畀我。地盤成日都有人借錢㗎啦，玩吓啤牌，輸一、二千唔出奇呀。」

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