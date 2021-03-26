警方多次以洗黑錢罪名拘捕支援抗爭的眾籌發起人，繼網台D100主持傑斯及教師楊博文去年11月被警方指利用眾籌洗黑錢後，今日警方再以涉嫌洗黑錢拘捕一名25歲女子，據知她為反送中運動中提供人道支援的「香港自由之書」成員。

警方指早前接獲線報，懷疑兩個本地公司銀行戶口用作「洗黑錢」，於是展開調查，並發現一個團夥透過社交平台作出眾籌活動，聲稱用作支持被捕人士的生活。該團夥向公眾提供兩個公司銀行戶口資料作收款用途，惟警方在調查後發現眾籌款項被用於團夥成員的個人消費，與團夥在社交平台上宣稱的眾籌款項用途有所不同，涉嫌干犯「欺詐」罪及「洗黑錢」罪。

據調查所得，該兩個本地公司銀行戶口在2019年8月至2020年12月期間，一共收取約208萬港元，當中有部份款項被轉帳至另一本地個人戶口。警方亦發現該本地個人戶口亦曾收取250萬來歷不明的資金，戶口中的數百萬港元除了曾用於個人消費，例如購買名牌手袋和電子產品，以及個人的證劵買賣，亦曾轉帳至同一戶口持有人的海外個人銀行戶口。

毒品調查科財富調查組在今日採取行動，以「洗黑錢」罪拘捕1名報稱為公務員的25歲本地女子，她為涉案個人戶口的其中一名認可簽署人。警方在行動中撿取現金、電話和銀行文件，並涷結了相關銀行和證劵戶口，涉款約27萬港元，被捕女子現時仍被扣查，正追查資金來源和去向。據了解，被捕女子任職康文署，為「香港自由之書」成員。

警方又指團夥兩名主腦，分別為涉案公司董事兼戶口持有人的一名20歲男子，以及個人戶口持有人的一名29歲男子。警方指二人在網頁上雖聲稱仍在香港，但實際早在2020年8月前離港，現正被通緝。

香港自由之書fb：海外義工屋企比人用洗黑錢名義伸搜查令入屋

「香港自由之書」今晨在其fb專頁發帖，指其海外義工屋企被警方以洗黑錢名義，持搜查令入屋調查，而該名義工的戶口銀行亦暫時被停用，內容如下：「海外義工屋企比人用洗黑錢名義，伸搜查令入屋，大新戶口暫停使用，直至另行通知。」

翻查資料，「香港自由之書」由兩名自由身程式編寫員所組成，他們在反送中運動初期於連登出post，聲稱要編寫一本「屬於香港人嘅自由之書」，紀錄整場反送中運動的發展及不同崗位的港人感受。團隊本來計劃印製150萬本書，大部份以郵寄或經由商店託存的形式，免費派予港人，其餘則會寄去海外。

團體在反送中運動開始一直提供人道支援，協助因抗爭而遇到各種困難的年輕人。團體除生活上的支援，亦會協助醫療個案，如有人在保衞大學之戰中受傷感染導致耳朵失聰要買助聽器，又或者被警察按在地上毆打撞崩門牙要補牙，一度每月擺設街站募捐。

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