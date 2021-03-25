47名民主派因參加初選被控違反《國安法》下的串謀顛覆政權罪，至今只有11人獲准保釋，其餘36被還柙在多所監獄，其中有「立場姐姐」之稱的何桂藍，被還柙在大欖女懲教所。

「立場姐姐」的fb昨夜由托管人更新，內容是在有朋友昨午探訪了還押中的何桂藍。她的精神不錯，言談間亦有說有笑。她表示已經陸續收到市民寄至獄中的打氣信件，感謝大家的關心之餘，亦有著手回信予親友與各位「寫信師」。

適逢MIRROR 昨日推出新歌，她亦特意留下口訊，與各位朋友分享：「今日聽到MIRROR既新歌Warrior，還柙咁耐以黎，第一次喊，喊到收唔到聲。 啱呀。大不了死，亦不會避。」

網友看完後分別留言，「加油頂住」、「撐住，加油，平安」、「加油頂住」、「立場姐姐要撐住，一定要平安」、「要撐住，好好保重身體」、「加油頂住」、「加油！感謝你嘅付出！」等。

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