造價1,415億元、貴絕全球的機場第三跑道工程，預計2022年啟用，惟近日地盤爆出集體收回佣涉貪醜聞！《蘋果》調查發現，多名三跑地盤工人被管工公然要求收回佣以保住飯碗，每人每日上繳50至500元不等，涉及工種包括紮鐵、水電、釘板等。倘拒絕支付即遭報復，除分配「豬頭骨」工作外，甚至被解僱及恐嚇。倘整個地盤涉貪人數達千人，以工程動工一年計算，管工涉收回佣可達1億元。負責承包工程的德鑄工程有限公司老闆王漢珽接受查詢時聲稱：「呢啲係吸血鬼，德鑄絕對唔會收一分錢。」

記者：黃麗英 黃學潤 張軍

由香港機場管理局出資的機場第三跑道工程，於2016年8月展開，至今共批出35份工程合約，而今次疑發生集體涉貪的醜聞則為合約編號「3303」地盤，主要興建全長3,800米的跑道、滑行道、附屬大樓以及機場系統等，工程於2019年底動工，聘有逾千工人。為趕及竣工期，疫情下地盤施工如火如荼，惟工人「有工開」背後，竟出現一班「吸血鬼」恃住操有生殺大權，卻乘機「大撈油水」。

該「3303」地盤由四間公司合組「聯營公司」投得，當中釘板、紮鐵、搭棚、電工、石屎及雜工等36個工種，一併分判予德鑄工程有限公司負責，按不同工種聘請小工頭（俗稱「睇場」）負責對外招聘及分配地盤工作等，而「聯營公司」亦聘有管工監督工程。《蘋果》連日調查發現，被迫進貢回佣的工人大部份為「德鑄」地盤工，他們須向「睇場」繳付每日50至500元，每月出糧後以「現金」方式支付，惟回佣因人而異，按工人技能、資歷等調整。

工人出糧分三級制，大工（即註冊熟練技工）日薪約2,000元、中工（半熟練技工）約1,600元、白紙（即新手工人）約1,200元。而收回佣方法主要為「報大數」，首先以一名中工電工薪金叫價1,600元為例，「睇場」會於合約上報大至2,000元，惟電工每月支薪後，需回佣每日400元予「睇場」；其次是，「睇場」對外招攬大批行內俗稱「白紙」的新手工人，卻將「白紙當中工」或「中工當大工」，暗中將工人升級，藉此報大工人薪金，以索取更高回佣。

據知，「睇場」收回佣相當明目張膽，記者以應徵者身份，隨便致電一名在網上登廣告請三跑紮鐵工的「睇場」，對方列明「中工實收價1450~1500，大工實收價1750~1900」，惟他竟開宗明義說要收回佣：「老闆（判頭）收㗎嘛，老闆一定要300，佢講到明㗎喇，我就100，即係前後回400。」

對方自稱陳先生，直言記者獲聘後跟「德鑄」簽署僱傭合約，合約上薪金是1,900元，「總知你淨袋1,400，其他回返畀老闆得㗎喇！」至於如何回？他說：「畀現金，一個月畀一次。」他又透露自己負責請人，其判頭（即管工）手下有近30名紮鐵工，當中18人經陳介紹聘請。不過他無奈稱，自己也要向判頭回佣：「我中工1,850 元，我自己都要回300，實收1,550，我都冇計！」但因為「出糧準、開工足」，他認為上繳一些回佣也在所難免。即使明知「回佣」屬貪污行為，他亦毫不憂慮：「成個地盤個個都回㗎啦！全部都要回！」

記者接觸過多名「3303」地盤工，發現確有不少人曾上繳回佣，雖然此乃「公開的秘密」，但每到交收過程卻要「偷偷摸摸」進行。「每次喺貨櫃出面私下畀現金佢（睇場），將啲錢摺埋一齊，用張紙或喺錢上面寫低自己姓名同幾多工（返工日數）。」有水電工形容管工猶如「吸血鬼」，亦有工人不甘同流合污，一個月前曾報警，但其後「睇場」依舊收回佣。

另外，入行10年做水電大工的阿強，以日薪1,600元受聘，卻被迫回佣300元，他付了6、7個月後拒絕再付，即遭「睇場」報復，一個月平均只讓他返工半個月，令他收入大減，最後更以「疫情唔夠嘢做」將他炒掉，「以前回佣最多係請介紹人食吓飯，要回都係50蚊一日，回一、兩個月就算，但3303竟然要回300蚊，有工友甚至要回500蚊！仲要個個月都回，好誇張！」他亦聽聞近日有工友往舉報，希望執法部門盡快將不法分子繩之於法。

對於「天價」三跑工程發生涉嫌集體貪污案，大律師陸偉雄直言，任何政府部門及公共機構工程，均不會容許承建商僱員或代理人向工人非法索取「介紹費」，或俗稱「回水」的回佣，該行為必屬違法。他更提醒，工人為保飯碗迫不得已繳付金錢，亦等同行賄，兩者同樣干犯《防止賄賂條例》第9條代理人貪污罪，條例列明代理人（通常為僱員）在未得主事人（通常為僱主）的許可下，不得因辦理其主事人的事務或業務而索取或接受利益；而提供利益者亦同樣有罪，一經定罪，最高可判囚7年及罰款50萬元。

至於，管工或「睇場」為收取回佣，刻意「報大條數」，明知工人是「中工」，卻以「大工」名義聘請，或「白紙變中工」，等同欺騙大判及僱主令其蒙受損失。同時，「工人知道報大咗，而有協議畀返個差價蛇頭（管工），即係兩者夾埋呃大判錢。」故兩者均涉嫌串謀詐騙，一經定罪，最高可處監禁14年。

機場管理局回應稱，十分關注事件，並已即時與相關承辦商跟進。 機管局與所有承辦商的條文均規定，承辦商必須採取一切必要措施，確保承辦商及其員工、代理、顧問和分判商在任何情況下都必需遵守《防止賄賂條例》(第201章)。 如發現有任何違法行為，機管局將會即時向廉政公署舉報。

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