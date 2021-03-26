警方今日（26日）在沙田區以「非禮」罪拘捕一名報稱無業的31歲中國籍男子，他涉嫌於昨日在沙田中心兩度從後非禮一名14歲的女學生。

警方表示，一名於沙田區內就讀的14歲女中學生，昨晨11時左右到沙田中心商場3樓平台一店舖購買飲品時，被一名陌生男子從後觸摸其身體，之後急步離去。女事主感到害怕但未有離開現場，選擇繼續購買飲品。大約2分鐘後，男子折返現場，再次從後觸摸女事主，然後迅速離開。女事主感到被冒犯，於是立即向店舖職員求助及報警。

其後警方到場調查，並分析現場的閉路電視片段，至今早11時在沙田中心商場平台附近拘捕一名31歲姓劉的中國籍男子，報稱無業。

被捕男子瘦身材，身高約1.7米，案發時戴着黑色的鴨嘴帽，白色口罩，身穿黑色的外套和灰色的長褲。警方呼籲市民目擊昨日事發經過，或有其他受害人曾遭遇類似事件，可致電36612636聯絡沙田警區刑事調查隊第六隊。

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