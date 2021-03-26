警方昨日（25日）在荃灣區以涉嫌「販毒」拘捕3名介乎15至22歲的本地男子，現被扣留調查，行動中檢獲的毒品市值約40,200元，經調查後相信有不法之徒利用青年「搵快錢」的心態，指使他們包裝及販賣毒品。

警方表示，新界南總區機動部隊在昨日凌晨2時30分於荃灣區進行反罪惡巡邏，其間在禾笛街附近截查一名16歲、正就讀中四的姓胡青年。

當時該青年未能出示任何身份證明文件，但身上有一張區內酒店的房卡，他向警員聲稱身份證明文件遺漏在酒店房內，警員於是和他一起返回酒店，並在職員協助下進入酒店房間作出調查。

警員在房內發現一名15歲、正就讀中三的姓黃青年，並在枱面和地板上檢獲約32克的懷疑可卡因，以及一些電子磅、膠袋和剪刀等毒品包裝工具。行動中，檢獲的毒品市值約40,200元，經調查後以涉嫌「販運毒品」拘捕兩名青年，並將案件交由重案組調查。

其後警方再於昨日下午4時半在荃灣區以涉嫌「販運毒品」的罪名拘捕一名懷疑與案件有關的22歲姓黃本地男子，報稱任職廚師，三人現正被扣留調查。

據警方調查所得，此名男子負責登記該間酒店房，相信有不法之徒利用青年「搵快錢」的心態，指使他們包裝及販賣毒品，暫時未有資料顯示毒品會在校內販賣，而青年每次成功販賣毒品，可得售價20%的回報。

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