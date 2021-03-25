政府上月底為武漢肺炎推出疫苗接種計劃，由中國科興疫苗「打頭陣」。首批接種科興市民，相隔最少28日後可接種第二劑，換言之最快今日（26日）可接種。

惟一個月以來，逾26萬人接種第一劑科興疫苗，其中9人接種後死亡，591人出現面癱等異常反應，原本已現「退針潮」，加上專家指第二劑疫苗副作用比第一劑多，呼籲接種首劑後出現過敏反應的人士暫緩接種，相信第二針將有更多人「甩底」。

早於正式開打前，一眾高官前仆後繼「為國捐軀」，並鼓勵醫護、紀律部隊及機組人員優先接種，至上月26日正式供市民打針。及後本港陸續出現死亡及異常反應事故個案，政府仍堅拒承認死亡事故與疫苗有關，更死撐「市民反應仍然非常踴躍」，繼續硬推科興。

即使有專家指無數據證明科興可抗變種病毒，甚至接種第二針後保護率僅得62.3%，遠較BioNTech復必泰95%為低，但坊間仍然有不少「愛國者」對國家信念十足，以各種千奇百趣理由支持國貨，身體力行展現「信政府，唔怕」之高尚情操。《蘋果》與你一齊回帶，立即去片！

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！