47名民主派因參加初選被控違反《國安法》下的串謀顛覆政權罪，至今只有11人獲准保釋，其餘36人未審先囚，其中吳敏兒、袁嘉蔚、余慧明、黃子悅和毛孟靜5名女子還柙羅湖懲教所。下午一時半，吳敏兒、袁嘉蔚和余慧明三人的親友結伴前來探望，眾人逗留至下午四時離去。

吳敏兒戰友：佢覺得應該要正面啲

職工盟組織幹事陳昭偉和勞詠姫今天前來探望前主席吳敏兒，二人皆指吳比還柙前略為消瘦，但精神仍然不錯，並在努力適應中，「心理狀態好強大，好佩服。」逾月未見戰友，當談及吳敏兒還柙中的情況時，二人皆憂心忡忡，勞詠姫更不禁哽咽落淚，「真係好擔心佢，好唔抵，同埋好擔心佢條腰。」陳補充指吳的腰患屬舊患，「監獄入面啲床又太硬，佢瞓唔到」，但現時未有方法可直接解決床舖問題，還需再覓他法，「試吓搵啲書畀佢，睇下有無咩運動可以做吓，幫佢舒緩吓。」

二人指，今次探訪的其中一個主要目的是為了與吳討論其家人的情況。他們表示，剛才在面見吳時難免愁眉不展，惟吳不但未有氣餒，反而鼓勵二人，「佢覺得應該要正面啲，唔好成日覺得佢係一個好慘嘅人，佢真係好堅強，好佩服佢。」

被問到早前懲教署拒絕吳臨時出獄見至親最後一面的做法，陳批評懲教署做法不人道，剝奪還柙人士的權利，「佢𠵱家係無罪之身嚟㗎嘛，有咩可能咁樣！」二人最後呼籲市民多寫信給獄中人士，「信對佢地嚟講係一個好重要嘅支持，唔單止佢哋47個，仲有其他在囚手足，我哋唔可以習慣，唔可以忘記。」

袁嘉蔚剪短髮 友人：佢話剪得太短，有啲似小丸子

前香港眾志組織幹事黃莉莉今日再次探訪袁嘉蔚，並指袁現時已脫離單獨囚禁，轉至大倉還柙，身體狀況和精神狀態皆不錯，還剪短了頭髮，「佢話剪得太短，有啲似小丸子。」黃指袁在轉倉後的生活未有太大轉變，目前仍多以閱讀小說和詩集等度日，亦有寫詩和做運動。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！