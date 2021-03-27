中國科興疫苗第二針於昨日開打，在日前接種過第一劑科興疫苗的市民，相隔28日便可到各區疫苗接種中心續打第二針。儘管之前發生過不少懷疑因接種科興所致的死亡和面癱事故，但今早仍有市民按預約接種第一針和第二針。《蘋果》記者今日到九龍灣體育館了解情況，門外未見人龍，只會不時有約10人排隊。有長者如期打第二針，並認為科興疫苗「我一家四口都打晒……一啲問題都冇」；亦有市民指是因復必泰疫苗的接種計劃暫停，惟有「退而求其次」選擇科興疫苗。

一名不願透露姓名的長者表示自己在上月27日注射第一針科興疫苗，今日則到場續打第二針。她指兩次接種的感覺都十分良好：「一啲事都冇，連個手臂痛都冇」，並對科興疫苗充滿信心，「我一家四口都打晒……好多人打，無問題㗎，一啲問題都冇。」她亦認為接種疫苗可保護自己和其他港人，「大家都安全，大家都可以快啲出去旅行。」

楊小姐今日到場接種第一針科興疫苗，她指自己本打算接種復必泰疫苗，惟因現時該疫苗的接種計劃暫停，故決定轉打科興疫苗。被問到接種科興是否「退而求其次」的選項，楊小姐同意這個說法，「有少少啦，打咗會安心啲， 盡返個責任囉。」她表示家中只有自己一人接種疫苗，「爸爸年紀大，先生個心率又唔係咁好」，並打算在一個月後接種第二針科興疫苗。

同樣在上月27日打第一針科興疫苗的蔡先生表示，接種疫苗後沒有感到不適，但透露今日在中心內未見有太多人接種疫苗。他指自己是因工作需要而接種疫苗，惟未有特別比較科興和復必泰之間的分別，「都係接種咗咪算囉。」

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