西貢兩周前有一隻牛被人發現戴上懷疑GPS頸箍，多次表現煩躁不安，其間更流下眼淚走近樹枝，嘗試借助解下頸箍。多名網民致電或電郵漁護署，要求解下牛牛的GPS頸箍，但漁護署一直未有理會，更指牛牛並無其他怪異行為，如常進食。至周五晚上，漁護署於fb更新牛牛的情況，指牠活動自如，但會盡快完成數據收集，替牛牛拆除GPS頸箍。

有牛隻關注組於3月中上載兩條短片至fb，一隻編號為「531」的牛隻，不斷搖擺頭部企圖揈走頸箍但不成功，更流下眼淚，一度走近樹枝，嘗試借助解下頸箍，但同樣不成功。

漁護署其後多次在fb發帖表示，GPS頸箍是漁護署聯同機電工程署合作的試驗計劃，以「物聯網技術」偵測野外牛隻位置，數據有助研究牛群數量及分佈，以記錄部份牛隻行走路線及逗留地點，又指裝置用於追蹤野外動物非常普遍，「相信牛牛好快就忘記佢嘅存在」。

漁護署更多次表示涉事牛牛非常健康，至周五晚上更出post指牛牛佩戴GPS頸箍後，可以正常吞嚥及呼吸，頸部亦無出現紅腫情況，行動自如，亦未對牛牛的生活造成影響，但會盡快完成數據收集，替牛牛拆除GPS頸箍。

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