香港仔深灣道一連5日爆水管，由本周二（23日）起深灣道一段連續5日爆水管，覆蓋住宅、熟食市場和學校，導致鹹水供應斷斷續續。其中今日下午深灣道南濤閣外再爆水管，居民又再無鹹水用，不勝其煩。

根據水務署網頁資料，由本周二至今天，深灣道有6個暫停供水的通告，範圍包括深灣道遊艇會、深灣道、惠福道、南朗山熟食市場、新會商會陳白沙紀念中學、南朗山道及警校道及南濤閣，全部都是鹹水管。其中南濤閣是今日下午2時左右發生，目前暫停鹹水供應，其餘經搶修後恢復。

南區區議員徐遠華指示今日的爆水管位置，他指「應該係啲喉管老化，最容易爆。好彩（今次）係分支，淨係影響南濤閣，唔影響其他屋苑其他學校」。不過周三爆水管的位置在馬路底，屬於主喉，重舖路面時令交通也受影響。

徐遠華指，根據水管更換工程的時間表，這條鹹水管定於今年年底更換，但如今頻頻爆裂，他催促當局加快更換速度。而現場一帶的食水管，較早前已經更換。

南濤閣居民鄺小姐稱，「呢個位爆過兩次，廁所水，好密，成日爆，無鹹水，一日冇一日有，依家又冇」。

爆水管的深灣道，正好毗鄰港鐵黃竹坑站，車站上蓋是港鐵物業「港島南岸」，地盤面積達77.1萬平方呎，佔地7.17公傾，可建樓面面積約500萬平方呎。項目分6期發展，提供14座住宅大樓，第一期「晉環」冀可於月內推售；第6期剛於上周一（15日）招標，估值近100億。

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