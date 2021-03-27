大嶼山竹篙灣檢疫中心，疑有隔離人士企圖逃走。《蘋果》讀者目擊，一名外籍男子帶同行李欲離開竹篙灣檢疫中心，但被數名穿着保護衣物的警員湧上，雙方對峙約1小時，最終洋漢被制服地上帶走。

讀者稱，今早約9時半，一名正接受隔離的美籍男子帶同行李擅自離開。在場人員得悉連忙阻止，當中數名穿着全套保護衣物的警員湧上包圍該男子。雙方對峙約1小時，至早上10時半，最少5名警員一擁而上，合力將洋漢制服地上，另有一名警員移開其行李。男子情緒激動不斷大叫，據悉事後被送到北大嶼山醫院。

《蘋果》向警方查詢後得悉，警方接報一名36歲美籍男子疑逃離檢疫房間，人員到場了解，但對方情緒激動不合作，最後將他制服送院。

據了解，該男子於3月20日入住隔離營，預計4月初可離開。惟他在檢疫中心期間已表露不滿，前日（25日）曾亂丟房間內的桌椅，今日凌晨再亂擲桌椅和水樽，造成噪音。根據法例覆，違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁6個月。

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