事實上假冒釣魚電郵騙案經常發生，根據警方數字，由去年11月至今年3月，共收到120宗香港郵政及本地銀行的「釣魚騙案」舉報，涉款221萬元，單一最高金額達7.5萬元。而金管局亦指去年及今年至今，分別收到88及27宗涉及信用卡未經授權交易投訴。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑直指今次事件銀行責無旁貸，指信用卡交易銀行不會即時結算，理應有足夠時間截停交易，「拖幾個月就冇(下文)，人哋（商戶）嗰邊錢都攞埋走」，而且一般銀行如恒生、匯豐等的OTP訊息亦有提供金額，認為涉事銀行應作改善。

市民自保三招

方保僑建議市民首先應使用可自行設置簽賬額的信用卡，進行每筆交易前，可先調低信用額或設置交易上限；另外可使用簽賬金融卡（debit card）「入幾多使幾多」，同樣可為交易設置金額上限。最後每個人都要為自己建立「個人防火牆」，對不明電郵或訊息提供戒心，付款前可先查詢有關機構。

金管局指未經授權交易，一般在卡主不知情或受騙情況下發生，卡主毋須為未經授權交易承擔責任；而銀行亦需及時偵測信用卡的欺詐活動，盡快通知及考慮停用相關帳戶，跟進應在90日內完成，並盡快向持卡人交代。

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