「好感謝佢哋呀（網民）！如果唔係佢哋，呢件事冇咁快可以解決。」一隻僅8個月大的懷孕貓女被領養後，因新女主人指牠曾咬傷自己，慘遭棄養至漁護署域多利狗房，一度可能被人道毀滅。一直關注事件的「尊善會」創辦人王國霞今日指，貓女今早已被主人和貓義工接走，但相信最終會由貓義工繼續飼養，事件終可告一段落。

非牟利機構「尊重生命 善待動物」（尊善會）的創辦人王國霞表示，今早收到消息指該隻貓女已在早上8時左右被主人接走，「有一位CCCP（貓隻領域護理計劃）嘅義工陪同佢一齊接走。」她猜測，該名義工之前提供貓女予主人領養，當她在網上得知今次被廣為流傳的事件後，「就去聯絡個女主人...叫佢去接返（貓女）。」

王國霞日前曾呼籲網民將貓女相關的帖文廣傳，並要「打爆域多利狗房個電話」以向漁護署施加壓力放過貓貓。事件告一段落，她十分感謝網民和愛貓人士的關注，並估計義工是因見到鋪天蓋地的分享，「就知道大鑊，所以就捉咗佢（主人）去接貓。」王形容女主人之前十分「硬頸」，不願接回貓女，「今次咁順灘，唔知義工同主人講咗啲乜嘢，令主人肯同佢去。」

被問到漁護署在今次事件的做法如何時，王認為域多利狗房的職員處理得頗為恰當，因他們曾提醒主人「（貓女）人道毀滅嘅機會率好大」，奈何主人仍執意棄養貓女。她透露，現時仍沒有人知道主人和義工的身份，但相信義工十分可能會由主人手中接回貓女自行飼養，並提供妥善的安排。

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