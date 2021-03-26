港版國安法下，不少港人續領BNO，有騙徒覷準郵遞服務需求大增，以漁翁撒網方式散播「釣魚電郵」，利用「香港郵政」名義引人上當。有中學校務處職員為丈夫續領BNO時，用星展信用卡繳交21元運費，付款後卻收到銀行短訊，方知被騙過數逾1.8萬元，她立即向銀行要求暫停交易，惟銀行卻採「嘆慢板」，最後更要求她悉數「硬食」所有款項。

身為兩子之母的苦主Kelly去年中為丈夫續領BNO，並選用香港郵政空郵服務，直至去年12月，Kelly收到一封「香港郵政」名義的電郵，對方指因「地址資料不完整」，兩度寄出文件亦無法運抵目的地，要求她繳交21港元運費安排回郵。

由於文件有丈夫的過期護照，擔心未能取回，隨即點擊電郵提供的連結。她形容連結以英文作為語言，頁面與香港郵政官網無異，當中更附有香港郵政標誌，當她輸入回郵地址及星展銀行信用卡資料後，即收到由銀行發出的一次性密碼（OTP）短訊，輸入後完成付款，頁面亦顯示已繳付港幣21元。

OTP無顯示金額 郵費$21變$18,482

Kelly指，該一次性密碼短訊顯示收款方為「iPon Computer S R L」，當中沒有顯示交易金額，但按過去網購經驗，收款可能由第三方負責，故不虞有詐付款。未幾，她再收到星展銀行的確認短訊，竟顯示她已授權信用卡付款18482.94港元，網頁上的回郵地址亦即時變成亂碼，Kelly馬上致電銀行查詢。

當時職員表示會先擱置該筆交易，待向商戶索取收據後再作安排，惟數日後，她收到職員來電，指她已授權交易，故不能取消，若結果不滿，她可填寫「持卡人爭議交易聲明書」交代詳情。

至今年2月，Kelly接獲銀行回覆，指該收據的語言為羅馬尼亞文，收件人地址位於羅馬尼亞，並在當地一間商舖購一部iPhone11 pro及VR用品兩項產品。最後她在3月14日收到銀行書面正式通知，要求4月支付該筆款項，她先後向多個部門求助，包括警方、金管局甚至消委會，但最後不得要領。

雖然Kelly誤中釣魚電郵被騙，但最終亦成功續領取得BNO。她表示自己育有兩名分別2及5歲的兒子，從事中學教務處多年，經常接觸十來歲的少年，「我睇到好多中學生，佢哋俾人拉，喺新聞見到佢咃俾人打…其實都幾無奈，香港變到咁樣。」

眼見港版國安法下，「文字獄」持續發生，過去不時在社交媒媒體表態的Kelly，已不再留半句意見，也不願與朋友談及敏感話題，擔心日後被清算，其間她一度感觸落淚，害怕兒子日後受到打壓或被暴力對待，「我唔想細路仔喺香港，唔想佢哋受咁嘅教育」，現時她的丈夫已取得BNO，移民已成為她們一家的轉機，「唔知之後有冇機會去到第二國家，但我覺得申請咗BNO，可以擁有個（移民）資格先 。」

星展銀行證實，曾收過與香港郵政釣魚電郵騙案之相關求助，會了解客戶的需要並按個別情況適時回應及處理。香港郵政發言人指，該處不會透過電郵、社交媒體或短訊要求市民提供個人資料或繳交郵費，亦不會代目的地海關收取關稅。

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