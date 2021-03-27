本周新增的源頭不明個案中，包括一名38歲日籍空姐（第11434號個案），她曾多次去過北角和富中心GO24健身室。港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇，今早到位於北角和富中心的健身中心視察。

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早上9時54分左右，袁國勇偕團隊到達健身中心。他們先在大堂位置與職員溝通，視察通風系統，約半小時後進入較入的位置視察，其間職員向他講解現場環境及設施。

該名日籍空姐，於本月15日曾接種復必泰疫苗，3日後發病，開始感喉嚨痛，2日後更失去味覺，但因誤以為是疫苗副作用而延遲求醫，最終病發後近一周才發現確診。患者居於銅鑼灣禮頓道62至64號禮賢大廈一個劏房，大廈居民須強制檢測；另潛伏期及傳染期曾7次到和富中心GO24 FITNESS健身中心上課和健身。

據知，她健身期間有戴口罩，主要是上普拉提斯班、瑜伽及器械健身運動。雖然所有人都有戴口罩，惟運動時候病毒傳播風險高，20多名同班學員和導師，已被列為密切接觸者被送往檢疫，健身室其餘6名員工及於本月11日後，曾到過此健身室的500多人亦須做強制檢測。

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