鴨脷洲鴨脷排碼頭發生船隻相撞事故。有網上片段拍攝到事發一刻，清楚看見兩艘舢舨懷疑為了爭客，在碼頭對開海面激戰，其間更有船隻故意加速，攔腰撞向另一船，場面可謂驚心動魄。

網傳片段於日間拍攝，全長約1分25秒，準確時間不明。事發時，數名市民在碼頭位置，相信是等候上船，而一艘紅色篷頂舢舨和另一艘藍色篷頂舢舨，雙雙在碼頭對出停留，懷疑是爭生意。

突然，藍頂舢舨駛前，另船上一人行出船頭站立，紅頂舢舨見狀，直接攔腰撞向藍頂舢舨，更畀油推開藍頂舢舨，令其發動機黑煙四起，高地上圍觀的人群大為驚訝。

藍頂舢舨捱撞後，船頭站立人士不穩跌倒，幸未有跌出船外，其後藍頂舢舨便駛離碼頭。然而駛出海面一段距離後，紅頂舢舨繼續追擊，不理碼頭客人，向海中心的藍頂舢舨加速，發動機聲大作，再度冒出陣陣黑煙。即使山上圍觀人群不斷大喊「撞啦」，紅頂舢舨仍不為所動。

未幾，紅頂舢舨再度攔腰撞中藍頂舢舨，藍頂舢舨猛烈搖晃，拍攝片段的市民不禁直呼「癡線」。最後，兩艘舢舨繼續在海面兜圈，片段就此完結，未知結果。

現場鴨脷排和南丫島之間的海面，本港繁忙的水道，片段所見事發時遠方更有一艘大型貨輪經過，一旦有船隻翻沉船員墮海，後果可謂不堪設想。

據了解，周六（27日）中午12時43分，水警南分區曾接獲報案，指鴨脷排一帶有兩艘舢舨報稱因強風相撞。事件中有一艘舢舨入水，但無人受傷。未知網傳片段是否與此案有關。

區議員：去年曾有同類衝突 疫情下競爭激烈

南區區議員陳炳洋表示，他也是從網上才得知相關事件，暫時不太了解詳情。他提到，同類舢舨相撞兜圈事件，去年8月中旬亦曾於避風塘內發生，以他了解是當時兩船家是因爭生意和私怨導致。他指，雖然有被市民拍攝擺上網的只有去年及今年兩次，但年長街坊表示類似衝突時有發生，因鴨脷洲一帶船家經營已久，部份人之間有積怨不足為奇。

陳炳洋facebook去年8月曾講述有關事件詳情，提到其中一艘船入水需要拖到岸邊。根據其上載片段和圖片所見，是次事件中受損入水船隻，其篷頂配色與今年意外中藍頂舢舨相同。

另外陳炳洋指出，這些船家過去做駁艇，通常是接載來往遊樂船的遊人，另外如行山人士攀過玉桂山抵達鴨脷排後，如不想原路折返，便會尋找致電艇戶將他們送返香港仔或鴨脷洲大街。這些船家過往通常是服務外地遊客，然而由於疫情緣故，不但失去遊客這個主要客群，遊樂船更加無法經營，導致現時船家之間競爭相當激烈。

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