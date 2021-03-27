城巴一輛雙層巴士，丹尼士三叉戟三型巴士「 Dennis Trident 12m Euro 3」，昨日（26日）晚上，以88R路線走完最後一程車便退役停駛，但當巴士由上環往沙田第一城途中，經過獅子山隧道時卻告「死火」停下。當時車上滿載過百名乘客，大部份是巴士迷，本欲見證其完成歷史任務，不料猝然生變，有人嘗試拉開車門落車，又有人在疏散落車後爭相拍攝，情況一度混亂。

油尖旺區議員陳嘉朗湊巧也在車上，他拍攝了巴士在管道內「死火」的情況，只見車廂漆黑一片，所有電源和光管也熄滅，乘客紛紛走到車頭。

陳事後接受記者電話訪問稱，巴士於晚上10時45分在中區政府碼頭開出，由於是最後一程，吸引不少巴士迷乘坐，他們沿途也在車上拍照及錄影作紀念。車廂佈置、座椅和巴士司機，也成為拍攝對象，甚是熱鬧。

惟當巴士駛入獅子山隧道途中，在管道內突然故障「死火」，緩緩停下，並傳出燒焦氣味，幸並無發生火警。車長隨即通知上級，車內的乘客嘩聲四起，有人強行將車門拉開欲落車，但迅速被其他人喝止。未幾隧道公司職員趕至，安排乘客轉乘途經的86線及87B線巴士離開。其間有巴士迷落車後，站在壞巴士前拍攝，一度出現混亂。

陳續說，巴士滿載約130名乘客，有約三分一人在壞車前影相，遲遲不肯離開。當時管道內有其他車輛行駛，狀甚危險。

丹尼士三叉戟三型 (Dennis Trident 3)，屬3車軸版本，由英國丹尼士車廠（Dennis Specialist Vehicles）生產的三軸雙層低地台巴士，於1997年推出，為丹尼士車廠首款低地台雙層巴士，截至停產前，本港共引入約 1,400 台不同長度的三叉戟型巴士，長度分別有12米、11.3米、10.6米及10.3米，裝有冷氣空調，高峰期曾佔本港專利巴士車隊逾20%。據了解，此款車已逐步退役，現時剩下最後兩架車，就是今次事件的城巴和另一架九巴，預料將於4、5月退役。

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