《蘋果》今日報道有歹徒冒認「香港郵政」行騙後，引起迴響，今日陸續再收到讀者報料稱是受害人。事主同樣疑被不同的銀行「hea」覆，要求全數負責不明「郵費」款項。

許先生是星展銀行客戶，使用信用卡繳付「郵費」後，被銀行正式發信要求下月要全數處理逾24,000元款項。許先生指，他受朋友所託於今年2月初寄信，選用5元的平郵服務，未幾收到來自「香港郵政」的電郵，對方以郵資不足為由，要求他付17元郵費。

由於電郵及付款連絡結附有香港郵政標誌，加上第一次選用「barcode」郵票，許先生不虞有詐，依指示輸入信用卡資料，隨即收到銀行發出的OTP （一次性密碼），最後輸入作確定。

一星期後，許先生收到星展銀行保安部通知，指其信用卡有可疑交易，兩筆分別逾12,000元的海外簽帳，收款一方為一間名為「Free Mobile」的公司（疑為一間法國電訊公司），建議他報警處理。惟許認為報案耗時，諮詢銀行報警的必要性，對方只重覆表示：「冇話一定要去，決定權喺你度」，其後追問銀行的跟進，對方只推說「保安部搞緊」，未有提供其他幫助。

至昨日（26日）許先生收到銀行正式發信通知，要求他全數負責「郵費」，令他大感無奈，於是報警。根據信件內容，星展同樣以OTP作藉口「射波」，指因許先生已輸入OTP等同授權交易，並指他如有細閱釣魚電郵，考慮真偽，理應可避免事件，所以「未能豁免還款責任」。銀行保安部亦再致電他，重覆信件內容。

許先生批評，報警與銀行處理事件根本並無關係，他質疑銀行保安部「一早已經知結果，有冇口供紙個結果都一樣」。現時他已向銀行提交口供紙，並向保安部上訴，但對方指交予借貸部處理，用意不明。對於要繳付17元郵費，許先生表示曾有懷疑，但朋友急於寄件，他最終在兩日後決定付款。

「我已經打定輸數，不過堅持唔會交錢。」許先生認為銀行無意處理事件，即使今次有職員主動聯絡，亦根本於事無補。

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