資深藝人吳耀漢女兒本周二（23日）在西貢南圍村屋涉毒被捕，在屋內撿獲13棵大麻植物及一批含大麻成份的朱古力，總值100萬元。周五（26日）晚再度搜查村內另一村屋，據知是吳耀漢另一女兒居住，海關人員帶同爆破工具破門入屋，其間聽到一名女聲連呼：「Don’t touch me」，吳耀漢到場與海關交涉，

據悉，海關突擊搜查的村屋，位於南圍村22號三樓一單位，由吳耀漢另一女兒居住，周五（26日）晚約10時，海關人員突然掩至，破門入屋。有村民表示，看見有10名海關人員入村，爆門後聽到一名女子大叫：「Don’t touch me」，未幾吳耀漢出現，協助海關人員調查。據了解，吳耀漢與家人居於西貢南圍村兩幢村屋多年，22號屋單位較細，另一女兒居住。據悉，屋內一名女子涉嫌藏毒被捕。

吳耀漢與妻子及上次被捕的女兒先後到22號屋，但未能接觸屋內的家人，其後相信立刻急聘律師協助，至晚上約11時15分，一名女律師到達現場，獲海關人員安排會見涉案的吳耀漢女兒。至(27日)凌晨約1時半，吳耀漢女兒由海關人員帶走返署調查，其間吳耀漢與妻及家人，故意用電筒發出強光照射阻礙記者攝，並有人一度推撞在場採訪的記者。

本周二（23日）被海關拘捕，關員當時在西貢南圍一個村屋單位內發現13棵大麻植物及一批含大麻成份的朱古力，總值100萬元，懷疑上址是大麻種植場。事隔三日，至周五（26日）晚，海關再度搜查村內另一村屋及作出拘捕行動，據知上址是吳耀漢與另一女兒居住，而被捕人是吳耀漢另一名女兒，案件亦疑涉毒品。《蘋果》正就事件向海關查詢。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！