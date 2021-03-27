數碼港繼2月初之後，再次發生懷疑毒狗事件，一名狗主早前帶愛犬臘腸狗到數碼港海濱放狗，回家後愛犬出現懷疑中毒症狀，送獸醫醫院搶救一個半小時，可惜仍回天乏術，令人憂慮毒狗狂徒再現，警方目前正調查事件。

香港專科獸醫醫院發言人Nick表示，一名狗主周四（25日）帶同品種為臘腸狗的愛犬，當日下午5時左右前往數碼港海濱公園一帶放狗，其間曾鬆脫狗繩讓愛犬自由跑動。回家後至晚上9時左右，臘腸狗開始嘔吐和喘氣，狗主留意到情況，認為症狀與今年2月毒狗案中受害狗隻情況相似，遂急忙帶愛犬到醫院求診。惜搶救約一個半小時後，臘腸狗延至周五（26日）凌晨1時左右不治。

Nick提到，負責搶救的主診醫生，早前亦曾救治今年2月的受害狗隻，主診醫生懷疑今次身亡狗隻死於中毒，目前醫院已將事件通報警方。同時，醫院亦呼籲狗主帶狗隻外出散步時，緊記要繫上狗繩，有需要可戴上豬籠款口罩，以免寵物誤吞有害毒餌。

警方回覆查詢，指留意到社交媒體平台一則帖文，提到一狗隻周四於數碼港一公園散步後死亡。西區警區動物罪案警察專隊已主動聯絡狗主進一步調查，以釐清案件是否有可疑或屬意外。

今年2月初，數碼港海濱公園發生多宗懷疑毒狗案，至少7狗隻因為誤食被人刻意放在路邊的懷疑有毒狗餌後身亡。愛協其後收到大批熱心市民提供懸賞，目前正懸紅42.2萬元緝兇，盼市民提供相關線索，盡早將施毒者繩之於法。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！