自南港島線於2016年年尾通車後，不少人都會趁假日到利東站附近的玉桂山行山，以及到山下的連島沙洲和鴨脷排「打卡」。路程雖然只有短短兩小時，但有行山專家表示，玉桂山屬於中階難度，山路陡峭，加上碎石較多，市民需帶備行山杖及穿着行山鞋才可登山。

由於玉桂山山頂景色優美，行山人士可眺望南朗山、海洋公園及南丫島一帶的美景，近年吸引多名市民行山「打卡」。市民由利東站出發，步行約10分鐘便抵達玉桂山山腳，未幾便能見到由其他熱心人自製的路線牌，列明有「舒服」、「有繩」和「驚險」3條路線可登上玉桂山。

若選擇難度中等的「有繩」路線，需時約30分鐘便可到達山頂，惟該條路徑除了沙石頗多，亦因有多人行走而甚為「跣腳」，故不少行山人士都要戴手套，以手腳並用的方式用繩索借力上山。一名女子4年前趁端午節假期行山時失足跌斷腳，需由飛行服務隊派出直升機到場，將她救起送院。

行山領隊黃智仁指鴨脷洲的島面積不大，但玉桂山高196米，山路較為陡峭，屬於中階難度，加上山上開始出現沙漠化，碎石比較多，行山客應帶備行山杖，以及防滑度高的行山鞋，以免跣倒。

黃續指玉桂山石岩岸是釣魚聖地，駁艇本提供給釣魚客，但鴨脷排是連島沙洲，水退時景點特別，加上西面海岸的「假鬼手」，與地質公園的「鬼手岩」形狀相似，吸引大批市民慕名而來，「啲人慳腳骨力，2、30蚊叫船就可以去返香港仔，咁點解唔搭（駁艇）呢？」

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