3月19日晚8時許，鯉魚門三家村牌坊一帶大批新義安黑漢集結，疑吹雞曬馬醞釀廝殺，警方接報到場拘捕17人，涉嫌非法集結，其中一名被捕南亞男即場送院後確診武漢肺炎。至今日警方見記者，表示再就該案拘捕多9人，同涉非法集結，當中僅有一人屬確診南亞男的緊密接觸者，已送檢疫中心隔離。另外警方提到該次曬馬事件，其實與2月28日凌晨鯉魚門崇信街一宗爭執有關，警方昨日就此案拘捕2人，涉嫌襲擊致造成身體傷害。全部11名被捕人均有三合會背景，警方不排除更多人被捕。

東九龍總區反三合會行動組（署理）總督察蕭洛輝傍晚6時在鯉魚門牌坊外見記者交代案情，指當晚有大約70名男子，步行經茶果嶺道、崇信街抵達鯉魚門三家村，其後沿途折返。警方當晚接獲居民報案後到場拘捕17人。案件由東九龍反三合會行動組跟進，其後再拘捕多9名男子，介乎16至43歲，同涉非法集結。

警方提到，是次拘捕9男當中，有1人經衞生署鑒定是緊密接觸者，他將會送竹篙灣檢疫中心接受隔離檢疫至4月3日凌晨0時。至於其餘被捕人士是否需要送檢，警方指目前沒有資料。

警方又指出，經調查後認為是次非法集結案，與今年2月28日鯉魚門崇信街一宗爭執事件有關。2月28日凌晨，3名男子在上址飲酒聊天，其間與另外4男因眼神挑釁而爭執，其後演變為衝突，導致3男之中一名28歲男子受傷。事後懷疑有人深感不忿，於3月19日晚召集約70名男子於鯉魚門三家村聚集。至昨日，警方拘捕兩名分別是23，33歲男施襲者，涉嫌襲擊致造成身體傷害。全部11名被捕人均有三合會背景，警方不排除更多人被捕。

翻查報道，3月19日曬馬案中的被捕確診者，為26歲新義安巴基斯坦裔男子，其後另外16名被捕同黨、1名青山灣入境處職員，以及5名有份處理案件的警方人員，均被界定為密切接觸者，需要接受隔離建議，但其後便沒有再傳出這些密切接觸者中有人確診。

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