中國科興疫苗第二針於前日開打，在日前接種過第一劑科興疫苗的市民，相隔28日便可到各區疫苗接種中心續打第二針。儘管之前發生過不少懷疑因接種科興所致的死亡和面癱事故，但今早仍有市民按預約接種第一針和第二針。《蘋果》記者今早到九龍灣體育館了解情況，在早上11時的接種時段開放前，門外有約30人排隊。有三行工人在打第二針後期望可盡快返回中國大陸，亦有地盤工人在打第一針後表示科興是好疫苗，並透露全家都已接種疫苗。

從事三行的施先生表示，剛才在打第二針時「冇乜感覺」，完成兩次接種後亦未有特別打算，「睇吓可唔可以返大陸囉。」他指自己未有特別揀選那一款疫苗，「人哋幫你打免費咁咪算好囉，仲去揀咩」。此外，他透露是因工作需要才接種疫苗，「所有判頭都要嘅，判頭都要打針、驗口水，規定嘅，你冇驗口水佢就唔畀你入地盤」。他亦有憶述打第一針後的情況，「好似攰少少囉，恰眼瞓都會嘅」，惟未知今次打第二針會否有相同反應。

地盤工人鄧先生今早到場打第一針科興疫苗，他指自己除了是因工作需要才接種疫苗，亦希望可為家人帶來保護，「有屋企人，你自己一中招，全部都中招」。被問到為何選擇科興時，他回應指科興是好疫苗，並透露除了家中小孩因年齡問題未打針外，其他家人都已接種疫苗。

裝修人工人鄧先生同樣在今日打第一針科興疫苗，他指針後感覺正常，等候時間亦不長，體育館內「坐到滿」，並表示有人曾跟他說科興疫苗「正常安全」，故有此選擇。

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