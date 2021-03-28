爆出爭客追撞船隻事件的鴨脷排碼頭，過往一直存在白牌艇接載乘客問題，惟因這類船隻屬未經運輸署批准經營街渡服務，船上救生設施欠奉，往往造成安全隱患，一旦遇上意外後果堪虞。有大律師直指今次船隻追撞事件情況嚴重，形容簡直是「草菅人命」！

《蘋果》今日重返鴨脷排碼頭，並佯裝乘客登上白牌艇，所見船上救生設施欠奉，甚至沒有救生衣。大律師陸偉雄直指事件中船隻故意追撞情況嚴重，可構成危害他人安全罪行，「就好似平日路上用車撞人咁，不過而家係用船撞，如果個個都咁樣亂撞，咪世界大亂？簡直係草菅人命！」

根據《船舶及港口管制條例》，任何人藉任何非法作為，或在無合理辯解的情況下以任何方式危害或致使危害任何船隻所載或在任何船隻之內或之上或在海中的任何人的安全，即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處罰款20萬元及監禁四年，而一經循簡易程序定罪，可處罰款20萬元及監禁兩年。根據《商船（本地船隻）（安全及檢驗）規例》，舢舨船上須配備最少一件救生衣以及一個救生圈。

前漁農界立法會議員黃容根不諱言受疫情影響，不少漁民不能出海，以致有人船隻載客幫補生計，不足為其，但他批評為爭客故意追撞船隻，做法不能接受。

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