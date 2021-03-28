由於爆出鴨脷排疑爭客引起兩船碰撞事件，碰撞過程更被網民拍下，引起熱議，事件引起水警及海事處關注，今日派出海事處船隻，以及多艘水警小艇在有關海域巡邏，令涉事的駁艇一度不敢埋岸接客，有行完玉桂山的行山人士一度滯留在等船的鴨脷排達數小時，有人選擇繼續等候，亦有人不惜行返回頭路攀山折返鴨脷洲。有行山客批評政府若要管制無牌駁艇，應公告天下，讓行山者不用等船返香港仔，「依家所有行山者都筋疲力竭，點行返去？」

在鴨脷排等候駁艇返香港仔的行山客約有50人，其中鄺小姐狠批「政府做嘢好唔啱，如果你一早覺得要懲罰佢哋（駁艇），要公告天下，大家唔好再用呢條route（路線）等船，因為係等唔到，又冇通知人，所有行山者已經筋疲力竭，點行返去，因為斷水斷糧，又筋疲力竭，中途行返出去出咗咩事，咪又搵政府嚟搞？又要出動直升機，行山人士安全好大問題。」她又說，朋友以往行過這裏，好方便，所以一行四人到此，豈料遇上這事，「政府要管制冇牌船，應大事宣傳嘛，話畀行山者聽唔好用呢個方法走，佢突然放兩條巡邏船喺度，令人無法上船，應該以行山者安全為首要，如要有牌船，要公告天下，唔係出咗事，即刻斬腳趾避沙蟲，政府要有長遠考慮，第日要唔要發牌畀駁船。」

其後有行山客聯絡上英姐，英姐說為避開水警與海事處，着客人在連接鴨脷洲與玉桂山的連島沙灘上等候駁艇，結果《蘋果》與其他行山客在下午1時許始登上英姐的駁艇離開。英姐的駁艇上並無任何救生設備，當時亦載了 15名客人，一程每人收40元，最後在香港仔水警基地隔離一個碼頭上岸。

由於船上無救生衣， 其中一名同坐的乘客岑先生表示「呢啲都要自己take個risk（冒風險），咁嘅價錢同咁短時間，呢啲要自己衡量。我唔覺政府會發牌，發了牌唔會trace度邊架船邊個師傅揸邊架艇，唔會為咗咁細嘅平台發牌。」問到有否看新聞知悉發生撞船事件，他說「 我乜都唔知」，「 我覺得撞船都係一時之氣啫，因為so far 好多年都無聽過，可能天時地理人和，咁啱撞正個點，忍唔住團火一野撞過去，好多時人都係咁的， 所以我覺得係個別事件。」

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