今晨零時許，上水發生奪命車禍，一名27歲姓曾男子在文錦渡路近紅橋新村一貨場內被私家車撞倒，39歲姓羅司機不顧而去，曾男最終傷重不治。《蘋果》重回事發貨場，有職員透露死者與司機份屬朋友，估計死者是在如廁後不幸被醉駕的司機倒車撞倒，又指於貨場工作的司機不時都會在場內與友人燒烤聚會並喝得酩酊大醉，「成日都係咁㗎啦佢哋。」

事發貨場為物流倉，場內停泊了數部貨車，並有不少卡板，以及數台唧車和手推車。死者倒地之處至今仍留有一灘血迹，狀甚恐怖。

有指死者在貨場工作，但有職員則表示死者並非在此工作，只是因與在貨場工作的司機相識，才會在昨晚前來聚會。貨場職員指，肇事司機時常會在貨場出入運貨，平日駕駛一部福士Golf私家車代步，與死者份屬朋友。

職員表示，不時都有人在貨場內燒烤，惟場主愛理不理，並估計昨晚有約16至17名男女參與，「成日都係咁㗎啦佢哋，冇嘢做吖嘛...佢哋都係搞亂個檔攤， 冇手尾嘅人嚟嘅。」

他估計，昨晚一夥人在燒烤後「應該係醉晒㗎喇」，當死者在如廁後，便不幸被正在倒車且酩酊大醉的司機撞倒。他不清楚死者有否被拖行或被車夾，亦不認為司機曾輾過死者，「如果輾過都唔敢走啦，係咪呀？你撞到佢可能察覺唔到，因為醉咗真係唔知」。

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