鴨脷洲鴨脷排碼頭發生兩艇相撞事故。網上片段拍攝到事發一刻，兩艘舢舨懷疑為了爭客，在碼頭對開海面激戰，其間紅頂舢舨故意加速，攔腰撞向另一藍頂艇，站在藍頂艇的艇家更不穩跌倒，在場人士嘩然，場面驚心動魄。《蘋果》今日重返現場，找到涉事的紅頂艇家「英姐」，她拒絕受訪，其友人表示事件交由海事處跟進，「佢唔講得嘢㗎」，《蘋果》表示欲了解事件，英姐說「冇得了解，永世都了（解）唔到」。

英姐駕船的路線，由鴨脷排往返香港仔避風塘（即逸港居對開），一般一程的價錢約40元。這條「非正式」航線的產生，是因不少市民由鴨脷洲行山至玉桂山後，不想原路折返，便在玉桂山旁的鴨脷排搭駁艇往香港仔避風塘上岸。

據了解，英姐已在上址駕艇近30年，她的艇馬力有40多匹，亦比較大隻 ，其他駁艇則只有20多匹馬力，所以較少行駛該路線，加上英姐為行內「大姐大」，一般艇家都不敢惹她，極少行駛該路線，有行家形容英姐如海上霸王，對她都避之則吉。

艇家黃先生形容英姐如海上霸王，「有你一去到佢就當你搶飯食咁樣，自己獨佔，收都收唔到，佢4、50蚊一位架，成10幾個人架， 盡量都唔會出去啦，危險呀，出面好大浪，如果有大浪架船兩邊漂，都好危險。」他又指海事處好寬鬆，有人駕這條線30年都無事。

《蘋果》今日到香港仔避風塘，發現英姐仍有營業，但被撞的藍頂駁艇則停泊在香港仔鴨脷洲船排有待維修。《蘋果》向英姐了解事件，她說「有咩啱唔啱吖」，（想了解吓），「冇得了解，永世都了（解）唔到」。她旁邊的女友人則說「交咗畀海事處，佢唔講得嘢！」

由於現場海域稍後有水警及海事處船隻巡邏，英姐一度不敢埋岸接客，一班在玉桂山行完山的行山人士，只能聚在鴨脷排等駁艇返香港仔，為數約有10人，當中不乏外籍人士。當水警及海事處船隻離開後，英姐又再接客返香港仔。

有來自西班牙及俄羅斯的行山人士，她們來港工作8年，到玉桂山行山也3、4次，她們說因為上網搵這類行山路徑時，都說會有舢舨， 所以來這裏的人，「佢哋唔知舢舨係非法嘅，其次係我哋本身預咗會搭舢舨走，我哋唔想原路行山返轉頭。」被問到會否擔心坐這類舢舨危險，她們均異口同聲表示不會擔心，認為舢舨好慢。

由於英姐的駁艇未敢埋岸，她們一行人已等了半小時，「若果要行返轉頭會幾煩，咁係麻煩嘅，但我哋唔會死，麻煩係因為你預咗會有舢舨，但你唔知佢係非法嘅，我哋唔知佢係非法嘅，最差情況就係要原路行返轉頭。」

《蘋果》正向海事處了解事件。根據《商船(本地船隻)(證明書及牌照事宜)規例》第548章，附屬法例D，第6條的規定，遊樂船隻的船東或其承租人只可使用船隻純作遊樂用途。若遊樂船隻並非根據書面租船或租購協議的條款出租，而按乘客人數收取報酬來提供接載服務，即屬違法。

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