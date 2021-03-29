國產科興疫苗第二針於上周五開打，早前接種過第一劑科興疫苗的市民，相隔28日便可到各區疫苗接種中心續打第二針。儘管之前發生過不少懷疑因接種科興後出現的死亡和面癱事故，但今早仍有市民按預約時間接種第一針和第二針。《蘋果》記者今早到九龍灣體育館接種中心了解情況，現場有超過50人在場外排隊等候接種疫苗。但在10時15分左右，有一名中年男子在現場疑因不適被送院治理，暫時未知他是否已接種疫苗。

今早10時15分，一名中年男子疑因不適，在九龍灣體育館接種中心由救護員用擔架床送上救護車，並在一名同行男子陪同下送院治理。他清醒被送上救護車，未有使用氧氣罩等急救器材，惟狀甚痛苦且閉上雙目，同行男子拒絕透露他是否已接種疫苗。據了解，該名男子是因頭暈及心跳過快而感到不適，須送院治理。

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