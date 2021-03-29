一名25歲冷氣技工去年透過網上平台結識一名14歲男童，並誘使對方影裸照，至2月中更帶男童返回住所內作出猥褻行為。警方今日（29日）以拘捕一名25歲本地男子，涉嫌向16歲以下兒童作出猥褻行為。

去年12月中，一名14歲男童在網上交友平台認識了該名疑犯，對方聲稱可介紹女網友予男童認識，其後更一人分飾男網友和女網友兩角，誘使男童拍攝裸照。疑犯其後以裸照要脅男童與他見面，至2月21日，疑犯將男童帶到牛池灣一公屋單位內，要求男童自行脫光衣服，其後為男童手淫。男童當時因受驚過度而沒有反抗，疑犯亦在侵犯男童後讓男童離去。男童回家後與家人商討後，並在本月27日向警方報案。

警方分析附近的閉路電視後，於今晨7時在該個位於牛池灣的公屋單位拘捕一名25歲本地男子，報稱任職冷氣技工。警方在疑犯家中撿獲兩部手機、電腦和安全套等，經調查後發現疑犯手機有超過100張兒童色情照片，及超過200段兒童色情影片，其中包括受害男童及多段網絡下載影片。疑犯涉嫌「向16歲以下兒童作出猥褻行為」，現正被警方扣查。

市民若曾遇過上述的類似情況，可致電36612550與沙田警區刑事調查第五隊聯絡。警方呼籲市民在網上交友時要小心，因騙徒為達到非法目的，會在網上一人分飾多角；家長亦應留意子女使用互聯網情況，以免子女墮入陷阱。

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