本港車位一位難求，不時出現雙重泊車、爭車位或人肉霸位情況，部份更因而發生糾紛甚至毆鬥。旺角昨日便上演一幕因人肉霸位繼而打鬥事件，霸位男更被「撻生魚」，最終敗走離場。

據讀者提供片段，昨日下午約3時，通菜街明發大廈外咪錶位已泊滿汽車，部份更雙重泊車。此時一輛寶馬私家車駛至疑打算雙重泊車，但被一名身穿淺色上衣及牛仔褲的霸位男阻止，指其友人的車輛快將駛至，要求手臂有紋身的寶馬男司機駛走，寶馬女乘客下車理論，「喂我哋架車到先㗎，行開啦。」

但霸位男未有理會，雙手叉腰站在寶馬前，更手指男司機「你唔好撞人吓！」男司機亦不甘示弱，「走開啦阻住晒！」其間男司機逐吋逐吋將車駛前，霸位男亦相應後退，更指該車位並非咪錶位，女乘客即時道：「咁唔係錶位點都唔係你個位啊，咁唔係你個位咪得囉。你唔好頂住我架車啊！」

此時男司機再駛前，霸位男雙手按車頭喝令，「你車死我啊一係就，你夠膽車死我。」旁邊圍觀的市民亦不齒霸位男所為，紛紛叫他離開，女乘客亦拿手機拍攝，被霸位男喝止。

事件擾攘數分鐘後，霸位男突然坐下「賴死唔走」，男司機亦終於忍不住下車。但霸位男突然站起來，伸手企圖搶去女乘客手機，男司機即時上前推開霸位男，並將他「撻生魚」般打倒地上。其他市民隨即上前分開兩人，霸位男手指指敗走離開，寶馬司機與女乘客亦返回座駕。片段到此結束。

拍攝該片段的讀者Jennifer 向《蘋果》表示，她昨天下午約3時，約了朋友在金魚街附近吃飯，其間突然聽到好嘈，並有數下響按聲，她立即行前看，已見十字路口位堆滿20至30名市民圍觀。她見當時霸位男與女乘客爭執，「個男人突然自己坐低咗，司機衝埋落車。」事件擾攘分多鐘，霸位男與男司機分別被途人勸阻，結果霸位男最後悻悻然離開，而寶馬則泊在路邊。Jennifer指直至她離開，亦不見警員到場。

Jennifer直指人肉霸位風氣不可長，「霸位風氣唔好，本身係車位，唔係人位。霸位男唔啱先，人肉霸位唔應該。」她說首次遇見這類事件，「梗係驚，突然咁多人，驚撞倒人，其實好危險。」

根據立法會文件，截至2019年2月底，撇除政府車輛及拖架，全港領牌車輛逾78萬架，但泊車位（包括公眾停車場、私人停車場、臨時停車場、設有收費錶的路旁泊車位及不設收費錶的路旁泊車位）只有75.8萬個，相差逾2.2萬個車位。

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