47名民主派因參加初選被控違反《國安法》下的串謀顛覆政權罪，至今只有11人獲准保釋，其餘36人未審先囚，其中吳敏兒、袁嘉蔚、余慧明、黃子悅和毛孟靜5名女子還柙羅湖懲教所。下午1時半，還柙於羅湖懲教所的吳敏兒、袁嘉蔚和余慧明三人的親友結伴前來探望，眾人逗留至下午3時離去。

職工盟秘書長李卓人今偕何秀蘭來到羅湖懲教所探望吳敏兒。李卓人指吳敏兒的精神和心理狀態十分好，亦十分適應15人的大倉生活，因有大量市民寄信給吳敏兒，令她感到十分鼓舞，「佢話終於有嘢做，每日都會回信」。李卓人認為透過書信與吳溝通，對她亦是莫大支持。何秀蘭亦指吳的情況令人放心，「佢係好撇脫，好瀟灑，雖然獄中生活加上本身嘅病痛，會令佢冇好似喺出面生活一樣咁舒服，但吳敏兒係一個好堅強嘅人，希望大家放心。」

李卓人補充，吳敏兒雖無大病痛，但上星期曾因為進食品質欠佳的「私飯」而上吐下瀉，又指在上水區因僅得一間私飯供應商，私飯質素亦在懲教署將餐單改為一肉一素之後而變差，令吳敏兒進食後感不適，「嗰間茶餐廳我地都有打去同佢地講，佢地都話會改善，但長遠嚟講都希望多啲人做」。李卓人又呼籲上水的餐廳踴躍競投成為羅湖懲教所的私飯供應商，「多啲競爭，個質素同價錢希望都會好啲」。

對於12港人案中，政府一直未向李宇軒的家人透露他的去向，至昨晚才有消息指李宇軒被囚禁在小欖精神病治療中心，由懲教署「神秘組」看管。李卓人批評做法離譜，「好似大陸咁，成個人消失左！林鄭成日話用香港嘅制度，香港嘅制度點有可能唔話俾屋企人聽」。李卓人認為，即使李宇軒有需要被還柙小欖，政府亦必須告訴其家人，「成件事好似玩失蹤，屋企人突然間唔見咗，幾咁令人擔憂」，批評特首林鄭月娥令香港制度進一步崩壞。

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