尖沙嘴黑幫爭女動武斬人釀兩宗血案並傷及無辜者，本月3月12日凌晨，尖沙嘴金巴利道28號對開，一名姓施32歲男子駕駛平治房車遇襲，遭兩輛私家車強行截停後，被兩名刀手斬傷，事主清醒送院搶救，油尖警區反三合會行動組接手展開調查，迅速在案發當晚拘捕一名涉案23歲男子帶署調查。

次宗傷人案發生在3月26日清晨，一名姓馮23歲男子，在尖沙嘴柯士甸路截乘一輛的士準備離開時，3名刀手分持利刀及斧頭包圍的士，擊碎的士車窗施襲，斬傷馮姓青年及無辜姓馮60歲的士司機，兩傷者清醒送院救治，油尖警區反三合會行動組接手，在當日迅速拘捕兩名分別23歲及30歲涉案男子帶署調查。

油尖警區反三合會行動組雷家雋表示，被捕3名男子已獲准保釋候查，案件懷疑與黑幫尋仇有關，在行兇過程中並傷及無辜市民，警方呼籲目擊者及市民提供消息，可致電3661 9240與油尖反黑組第三隊聯絡。

江湖傳聞，事件起因涉及兩名新義安頭目爭女引起，一名最近醞釀過檔到14K活躍於尖沙嘴區的新義安頭目，因爭女問題與同門一頭目發生爭執，雙方談判不果，終動刀尋仇武力解決，致釀成兩宗血案並傷及無辜市民。

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