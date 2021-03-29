香港仔發生船隻追撞事故，兩艘疑經營街渡的「白牌艇」為爭客，竟在鴨脷排碼頭對開海面激戰。《蘋果》今午發現涉事的紅頂艇船家英姐疑避風頭，拒絕再開船接載行山人士往返鴨脷排與避風塘，又聲稱已被海事處票控。另有船家透露涉事船隻兩個多月前被加裝鋼板，被一眾船家笑稱為「巡洋艦」。

《蘋果》今午到香港仔海旁一帶了解，發現未見英姐開船接客，於是佯裝行山人士致電給她，要求從鴨脷排搭街渡返回香港仔避風塘，惟英姐婉拒表示：「你都知而家咩情況啦？有冇睇新聞呀？海事處嗰邊抄咗我3張（告票）呀，而家風頭火勢，遲啲再算，唔做生意啦」，之後便掛斷電話。

記者其後在海旁發現英姐的蹤影，當時她手持一袋外賣及一袋雜物，並向附近一名駁艇上的船家表示：「我係海上霸王喎，報紙都係咁話我呀」，其間更沾沾自喜。大約10多分鐘後，一艘黃頂艇駛近碼頭，英姐隨即登船，船上一名年約60歲的男子隨即讓出駕駛位予她，最後黃頂艇往深灣方向離開。

整個下午，英姐駕駛黃頂艇一直在香港仔避風塘一帶航行，未知她是否接客來回深灣，其間她將船一度駛近海事處船隻，並接載數名男子返回香港仔碼頭。

據知，英姐擁有兩隻船，分別為黃頂及紅頂，早前追撞其他船隻的紅頂艇，現時正停泊在避風塘。有認識英姐多年的船家透露，英姐結婚多年，與其丈夫的性格南轅北轍，她性格較為巴辣，其丈夫則比較懦弱。她雖與丈夫「已上樓」，但大部份時間她仍會獨自在船上生活居住，甚少回家睡覺，而且她年中無休工作，「好似唔洗休息咁，日日都開工」。

該名船家又憶述南港島線興建期間，英姐曾成功投標取得港鐵的合約，接載工人往返工地工作，兩年前，她再投標政府合約但失敗，質疑是其他船家「篤背脊」，之後便開始與人交惡，經常發生爭執，「成日都蝦蝦霸霸，好鬼惡，好似嬲晒全海人咁」。

大約兩個月前，英姐將紅頂艇送到船廠，在船頭及船邊位置加裝鋼片，花費逾萬元，之後被一眾船家笑稱為「巡洋艦」，稱霸香港仔一片海域，「裝晒鋼片，咁就唔怕俾人撞同撞人啦」。

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