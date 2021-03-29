元朗發生連環爆竊案，一名21歲本地男子疑因為欠下賭債，三月中起連環爆竊13間店舖，共涉贓款約8萬元。警方今（29日）凌晨在天水圍天耀廣場拘捕一名21歲姓龍男子，涉嫌爆竊，現正被扣留調查。

凌晨一時，一名男子於天水圍天耀商場內形迹可疑，警方接報到場調查，並在他身上搜獲大約4萬元現金，包括約700元硬幣、老虎鉗、剪刀等懷疑爆竊工具，經警戒後，他承認稍早時曾爆竊元朗一間餐廳。行動中，警員撿獲一批證物，包括現金、剪鉗及懷疑被捕人犯案發時身穿的衣物。

該名被捕21歲男子姓龍，報稱跟車工人，警方經深入調查，發現他涉嫌與3月18日至28日期間，在元朗區發生的13宗爆竊案有關，涉及8萬元贓款。警方經調查後，相信被捕男子因染上賭癮而犯案，懷疑將所得的贓款放入「換幣龍」，轉換成電子形式貨幣。

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