武肺疫情下，大量打工仔失業，亦有人因此工作量大增，對健康構成嚴重負荷，甚至「做到死」。身患糖尿病及高血壓的麵包師傅，疫情期間日做15小時，更曾連續工作兩星期，上月初，麵包師傳傅疑過勞於工作期間暈倒，失救致死，遺下妻女。家庭頓失經濟支柱，遺孀更受雙重打擊，於丈夫葬禮後數天竟確診乳癌。醫生建議遺孀接受自費標靶藥化療，惟首6針療程費用高達52萬元，任文職的遺孀收入微薄，難以負擔高昂藥費，祈求熱心人解燃眉之急，扶持孤寡繼續前行。

「佢好錫個女，個女話要粒天上星都會摘畀佢」，白頭人送黑頭人，76歲曾老太回憶兒子往日種種，不禁老淚縱橫。麵包師傅曾先生(43歲)入行20年，患有高血壓及糖尿病，一直服藥控制病情。3個半前起，曾先生於九龍灣啟德一麵包店任職，原定工作時間為朝5午3，惟疫情下店舖生意極佳，曾先生入職首兩個月，往往需工作至晚上7、8時，即每日工時長達15小時，更曾連續工作兩星期無假放，雖然工時極長，人工僅23,000元，「成日嗌辛苦，話頂唔順」。

曾氏夫婦育有13歲獨女，任文職曾太月入僅萬多元，因此即使工時及工資不相稱，曾先生只能硬緊牙關。「佢嗰更得佢自己，無其他同事」。上月4日，曾先生工作期間突然暈倒，同事於早上近6時返抵店舖，發現曾先生倒卧地上「揸住個茄汁樽，成地都係芝士，仲有一籠包焗到燶晒！」同事即時報警求助，惟送院後證實曾先生已經死亡。

曾太指，店舖並無閉路電視，因此難以得知丈夫暈倒的時間及原因，她指死亡證顯示，丈夫死因為高血壓及糖尿病併發症，因此不獲勞工保險賠償。勞工處事後對事件展開調查，死者工作的麵包店並無發放任何恩恤金及賠償。

曾先生兩年前確診高血壓及糖尿病，於公立醫院排期輪候專科，原定明年始首次見醫生，因此只能到住所附近診所求醫，「未排到見醫生已經死咗！」

遺孀確診乳液惡性腫瘤 6針療程需52萬元

福無重至，禍不單行。曾太強忍哀傷為丈夫辦理身後事，丈夫於本月6日舉辦葬禮，5天後，曾太竟確診「乳液惡性腫瘤」，噩耗傳來令她飽受雙重打擊，情緒瀕臨崩潰，急需盡快進行化療。

然而，自費標靶藥藥費高昂，6針療程費用高達52萬元，即使成功進行手術切除腫瘤，亦需再進行長達一年的標靶藥治療，需再花逾50萬元藥費，對孤寡而言實為天文數字。

「晴天霹靂，個仔又走咗，新抱又咁樣」，半個月內經歷兒子猝逝，媳婦患癌，曾老太心痛卻愛莫能助，只能怨恨天意弄人。目前，兩位曾太最憂心的除了治療費用，還有13歲幼女的心理，「佢沖涼不停喊，但對住我又唔喊。」曾太希望，熱心人捐款解燃眉之急，讓她繼續陪伴女兒成長。

本港對「過勞」無進行明確定義

工業傷亡權益會幹事林靜儀指，曾先生死因，尚待法醫解剖確定。若單以死亡證的死因「高血壓同糖尿病併發症」，一般不獲工傷補償。林靜儀認為，目前勞工處並無強制要求公司為員工購買醫療保險，而一般公司醫療保釋僅涵蓋一般小疾病，如傷風感冒，對打工仔保障不足。

林靜儀指，目前本港並無對「過勞」進行明確定義，而外國法例則會審視打工仔的工時、休息時間、疲勞程度等。2018年，職安局曾發表報告指，本港約四成人有嚴重疲勞或非常嚴重疲勞的情況。

根據勞工處資料，2019年職業死亡人數為249人，較2018年218人上升14.2%。林靜儀指，每年約一半屬猝死個案，即不涉及意外，不受勞工保險賠償。

市民如有意捐助曾太，可聯絡工業傷亡權益會，電話:23665965

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