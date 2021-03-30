《蘋果》早前報道，將軍澳善明邨善智樓中層一名獨居長者本月9日被發現離世後，屍臭久久不散令鄰居困擾一事。屍體發現至今已有三星期，鄰居們向本報表示警方仍未完成調查，雖然房署已派員釘木板封住凶宅大門，但仍無阻屍臭飄出，令居民相當不滿。

事發單位鄰居麥小姐曾難以忍受屍臭，全家人一度搬到親戚處暫住，但為了避免打擾親戚太久，至上周一（22日）已返家。她指，雖然上周五（26日）房署已經釘上木板封凶宅大門，但情況仍難接受，「一行過（走廊）就噏噏臭臭，真係嗰種味唔識形容，總言之好困擾」。

麥小姐亦指，自己幾乎日日都投訴，雖不時有人上走廊拖地清潔，但數日後臭味便會再度積聚。現時，麥小姐即使返家，但仍難以好好休息，「有時呼吸硬係覺得聞到陣味，就好唔開心瞓唔到」；另外由於廁所窗口位置與走廊通風窗十分靠近，如廁時也聞到些許臭味，故已不敢開抽氣扇，擔心臭味攻回單位。

她不滿警方發現遺體至今已有三星期，至今仍未完成調查，令居民無故承受屍臭，「你要搜證咩證都搜晒啦」。

另一鄰居歐先生表示，屋邨管理處在當區區議員要求下，至上周五（26日）才釘上木板圍封事發單位大門，現時情況雖有改善，但經過走廊時仍不時聞到些許屍臭飄出。歐先生又透露，警方曾向居民表示，現時仍在調查死者死因，目前單位須原封不動，現時仍未有解封時間表。歐先生坦言「唔知可以做啲咩好」，呼籲警方盡快完成調查，好讓單位可以清潔。

《蘋果》正向警方查詢事件，等候回覆。

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