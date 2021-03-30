鴨脷洲「海戰」片段曝光後，駕駛紅頂船瘋狂撞行家船隻的英姐成眾矢之的，被部分香港仔漁民冠以「海上霸王」稱號，英姐今對本報記者道出另一版本，反指是藍艇銀姐「撩交打」，搶客兼撞她在先，可惜行山人士只拍到她撞人的片段，令她蒙冤受屈，更一時感觸落淚。

今午3時許，英姐的街渡出現在香港仔海濱公園對開碼頭，她欲透過傳媒平反事件，遂邀請本報記者登船訪問。英姐憶述，當時兩艘街渡在鴨脷排碼頭對開等客，她的船排在銀姐後面，她指當時岸上有幾名自己的客人，銀姐用大聲公叫客人不要上她的船，又開船逼她撞向岸邊石堆。

英姐脫險後一時火遮眼，開足馬力還以顏色，結果片段被放上網，被人冠以「海上霸王」稱號，她埋怨網上片段只拍到她撞人經過，沒有「前傳」不完整，「佢撞我冇人知，我撞佢有人知」。

她感到很委屈，連日寢食不安，「乜嘢叫海上霸王？無喇喇屈我就唔得」，說到傷心處，英姐不禁淚灑當場，「我死老竇都唔喊……我受屈就喊」，她反指銀姐好自私，不斷搶生意，咄咄逼人：「有個仙都想攞埋」，她已多次作出忍讓，坦言同行如敵國，有積怨難免。

事件引起香港仔街坊議論紛紛，其中一名老婦替英姐出頭，向其他街坊解釋：「嗰時佢（銀姐）架船有人攞大聲公話唔好上佢（英姐）嗰架。之後人一嚟，佢（銀姐）就搶客啦，之後畀人叫咗做海上霸王。」幾名友人亦指英姐為人善良：「佢好男子氣㗎，諗住呑咗件事就算，但畀人叫海上霸王，真係戥佢唔抵囉，應該要搵記者講返完整嘅事出嚟。」

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