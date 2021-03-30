香港仔一宗「白牌艇」互撞事件，暴露船民「私了」陋習嚴重，沒有報警保障自己權益，「銀姐」丈夫友哥指兩夫妻為水上人，讀書不多，不識得追究。有立法會議員承認不少船民怕入官門，又擔心打官司浪費金錢，遇到不平之事亦啞忍不敢報警。

友哥表示，今次木船被撞爛，維修費料過萬元，都是自己掏腰包埋單，以前亦發生同類事件，同樣沒有報警追究，結果令逞兇者更加有恃無恐， 他歸咎於兩夫妻：「讀得書少，唔識得點追究，搵邊個幫？」

立法會（漁農界）議員何俊賢表示，今次事件網上瘋傳，引起其他部門關注，相信海事處會主動調查，但以往有些個案最終不了了之，因為沒人報警。他指部分避風塘的船民比較擔心惹官非，有種多一事不如小事心態，但他認為不應啞忍，應爭取自身權益，相關團體亦應向弱勢社群提供協助，改變他們思想。

漁民權益會發言人石國強鼓勵船民遇上紛爭，應該即時報警，不應私鬥，並可透 過一些關注團體介入，調解雙方爭執，因開船互撞可觸犯法例，亦對自身安全構成威脅。他認為今次只是很特殊事件，鴨脷洲避風塘過往相對太平，希望各船家互相禮讓，安分守己搵食。

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