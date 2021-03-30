新界北區涉及非法收債的罪案大幅飆升，犯罪集團更在社交平台招聘新血，利誘青少年協助犯案。警方上周日起一連七日展開拘捕行動，在全港多處拘捕12名男子，涉嫌放高利貸、洗黑錢、刑事毀壞及刑事恐嚇等罪，當中2人仍未成年，最小只有14歲。

大埔區助理指揮官(刑事) 警司莊成逸表示，警方於本月1至27日期間展開代號「高山」的行動，打擊與非法收債相關的違法活動。行動中以「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」、「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」及「以過高利率放債」等罪名拘捕12名男子，涉嫌與至少10宗非法收債案件有關。

被捕12人年齡14歲至43歲，報稱學生、速遞員、倉務員及無業，當中兩人仍未成年，分別只有14歲及15歲，全部人目前獲准保釋候查。新界北總區重案組高級督察曹世樑表示，拘捕行動於上周日一連七日展開，突擊搜查全港多處地點，被捕人均為放債人及收數人。

曹世樑表示，被捕人士涉嫌向10名受害人作出滋擾，以迫使受害人還款，手法包括滋擾受害人的家人及鄰居、淋紅油、塞匙孔及電話恐嚇等。受害人的貸款數目由2,000元至100萬元，涉款總共205萬元，而其中一案涉及的年利率為630里，為法定上限60里的10.5倍。

曹世樑續稱，留意到非法收債案件的犯案手法最近有所轉變，包括會將受害人家人列入收數群組，從而向受害人施壓迫其還錢；過去由黑幫操控的模式變為由中介人負責收數，並在社交平台招攬年青人，針對青少年搵快錢的心態，以高回報、毋須學歷、低風險作招徠，以數百元至1000元不等的報酬，令青少年成為他們的收數行動組。

莊成逸表示，新界北涉及非法收債的罪案數字升幅驚人，由2019年的450宗，爆升至去年的754宗，升幅約70%。

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