浸會大學一名22歲男生確診，由於他在傳染期曾經返學校上課，出入浸會大學3幢大樓的人士要強檢。今早多名師生到臨時檢測站做檢測，高峯期超過100人。

確診學生住在柴灣富景花園，暫時屬於感染源頭未明個案，但不排除是喉管傳播病毒。他在傳染期到過的傳理視藝大樓、教學及行政大樓和呂明才中心，因此出入該3幢大樓的人士要強制檢測。當局今日在教學及行政大樓外的空地設置臨時檢測站，駛來流動檢測車。早上9時至11時，多人到來排隊做檢測，大部份人要等候45分鐘至1小時。

女同學梁小姐今次是第一次做檢測，她表示學校要求做檢測後才可以進入校園；不過檢測結果要一天才有，學校要求學生出示已做檢測的證明，亦可以進入。她又指，上堂時戴口罩，情況還好，但進食時除下口罩有傳播風險，因此會外出用膳，「驚有確診者喺學校未被發現」。

陳同學坦言有同學在校園內沒有戴口罩，他說：「其實都無得預防喎，喺學校裏面啲人好多都真係唔戴口罩嘅講真，呢啲嘢係學校做到嘅嘢，咁學生好難做到嘅預防。唔去監管、唔去set rules嚟去規管佢哋，根本無用。」

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