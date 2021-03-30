西貢本月中有一隻牛被人發現戴上懷疑GPS頸箍，多次表現煩躁不安，其間更流下眼淚走近樹枝，嘗試借助解下頸箍。漁護署表示，野外牛隻全球定位追蹤器的試驗今日結束，漁護署人員已為有關牛隻除去附上追蹤器的頸帶。

漁護署本月初為一隻在西貢郊野公園一帶棲息的牛隻，戴上附有追蹤器的頸帶進行試驗計劃，收集數據再作分析，試驗計劃今日結束。發言人表示，根據多日實地觀察，牛隻沒有不適表現，吞嚥及呼吸無影響，署方會持續派員檢查牛隻，確保健康。

試驗計劃由漁護署及機電工程署聯合進行，以物聯網技術偵測野外牛隻位置，以協助漁護署掌握牛隻數量及分佈普查，了解部份牛隻的行走路線及逗留地點，制定相關措施，減少涉及牛隻的交通意外，保障牛隻安全及福利。

有牛隻關注組於3月中上載兩條短片至fb，一隻編號為「531」的牛隻，不斷搖擺頭部企圖揈走頸箍但不成功，更流下眼淚，一度走近樹枝，嘗試借助解下頸箍，但同樣不成功。多名網民致電或電郵漁護署，要求解下牛牛的GPS頸箍，但漁護署一直未有理會，更指牛牛並無其他怪異行為，如常進食。至上周五晚上，漁護署於fb更新牛牛的情況，指牠活動自如，但會盡快完成數據收集，替牛牛拆除GPS頸箍。至今日（30日），漁護署替牛牛除去追蹤頸帶。

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