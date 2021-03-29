受到聖約翰救傷會向前線救護員下「清假令」，不惜犧牲服務範圍，需求最大的救護車服務首當其衝受到影響，部分救護站被迫關閉，記者日前發現港島大坑的救護站在晚上時間已重門深鎖，根據員工近月的更表顯示，未來救護站間歇性關閉情況，將陸續有來。有病人權益組織擔心削減服務後，工作量會最終轉嫁到消防處救護車身上。

聖約翰救傷隊一直為市民免費提供緊急救護服務。救護車分別駐守香港島大坑、九龍公主道及上水天平道三個救護站。根據記者獲得該會發給員工近月的更表，顯示三個救護站合共提供「日更三輛，晚更三輛」救護車服務，大部分時間已縮減為「三早一夜」，晚上時段變成「三合一」，只有一輛救護車；至於日更雖基本維持三輛救護車服務，不過卻非平均駐守三個救護站，部分是兩部救護車駐守同一個救護站，真空的區域，便需跨區提供服務，而救護員亦要到不同救護站頂更。以本星期為例，雖日間九龍及新界有三部救護車，但大坑救護站全日停止服務。

為了解救護服務情況，《蘋果》周一（29日）凌晨1時到上水救護站，雖然救護站仍燈火通明，但記者按動門鈴後，有當值人員回應站內沒有提供救護車服務，又指救護站經已關閉，要九龍區才有救護車服務。記者隨後去到何文田的救護站作同樣的查詢，當值人員則表示站內只有一輛救護車可提供服務，至於大坑救護站則烏燈黑火，未見有人當值。

病人權益組織協會幹事彭鴻昌指出，該會救護車服務主要負責病人轉院服務，雖然屬於非緊急服務，但削減服務無可避免對病人帶來影響，包括輪候時間更長，若遇上部分病人要緊急轉院，無可避免要由消防處救護車協助，加重其工作量。

彭鴻昌對該會「限時」放大假做法大惑不解，他應為員工放假大前提下是不影響正常服務，而放假時限可酌情拉長，又或由員工決定是否接納以現金作補償。

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